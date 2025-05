KUKU Saska tankeri intsidendist: nii võid alustada kolmandat maailmasõda

Saska sõnul on siit-sealt kõlanud viiteid mereväe ülema otsustele, kuigi merel toimuv on siiski poliitiline otsus. «Potentsiaalselt võid sa alustada kolmandat maailmasõda,» selgitas ta, miks sünnivad mereoperatsioonide otsused eeskätt kõrgeimal poliitilisel tasemel.

«See ei ole nii, et mereväe ülem ärkab mõnel hommikul, et läheks mõnele laevale, kutsuks sõbrad kaasa. See on poliitiline otsus, sügavalt poliitiline otsus, kas minnakse pardale, ei minda pardale,» märkis endine mereväe ülem, lisades, et poliitiliselt otsustatakse ka reageerimise ulatus.

Samuti ei sünni Saska sõnul sellised suured operatsioonid sellest, et merevägi märkab ootamatult radaril Vene varilaevastiku laeva ning kohe hüpatakse kopterile või laevale. «Hästi palju jookseb meediast läbi, et merevägi avastas, et meie vetes on selline asi. Merevägi ei avasta neid asju niimoodi ümber nurga. See on süsteemne ja pikaajaline tegevus,» täpsustas ta. «Operatsiooni planeerimine – vähemalt kui mina aasta tagasi kaitseväest ära tulin – käib ikkagi päevi enne.»

Saska selgitas, et üldjuhul istuvad arutelus ümber laua lisaks peaministrile ja ministritele ka kaitseväe juhataja, politsei- ja piirivalveamet, transpordiamet. «Sinna laua taha viiakse otsustamiseks valikud: üks, kaks ja kolm,» kirjeldas ta.

Kui terav oli teisipäevane intsident läbi Saska pilgu? «Ma arvan, et meile tuli üllatuseks, et vastane on selleks hästi valmistunud. Kaks hävituslennukit ei juhtunud lihtsalt sel hetkel kiiresti tõusma, vaid need olid ilmselgelt selles valmiduses.»