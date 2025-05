Riik võttis Tallinna ühendhaigla loojatel hoogu maha

Sotsiaalminister Karmen Jolleri (RE) sõnul on Tallinnas asuvate haiglate ühendamine on vajalik samm, kuid seda ei saa ega tohi teda kiirustades.

«Riigi vaates on kõigepealt vaja paika saada, millised hakkavad olema uue haigla funktsioonid, kuidas jagunevad kohustused ja vastutus. Kuna tegemist on ligikaudu poolega Eestis pakutavast eriarstiabist, tuleb tulevast Tallinna ühendhaiglat vaadelda kogu Eesti haiglavõrgu kontekstis. Kindlasti kaasame aruteludesse teiste hulgas ka Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi. Mingil juhul ei soovi me, et Eesti tervishoiumaastikul on kaks suurt, konkureerivat nn silotorni - oluline on saavutada sujuv koostöö,» ütles Joller.