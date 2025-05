GALERII Wiedemanni keelepäeval istutati Tiit Hennostele nimitamm

Hennoste on üksi või koos kaasautoritega avaldanud 154 publikatsiooni, sh monograafiaid, õpikuid nii gümnaasiumile kui kõrgkoolile ja kogumikke. Ta on toimetanud eesti keelt ja selle uurimist esiletoovaid kogumikke ja ajakirju nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Hennoste töötab Tartu ülikoolis alates 1982. aastast. Ta on töötanud ka Amsterdami ülikoolis, Helsingi ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Kuigi tema töö on keskendunud eesti keele uurimisele ja õpetamisele, on ta õpetanud ka kirjanduse, ajakirjanduse, kultuuri, retoorika, esinemise jm eesti keelega seostuvaid aineid. Ta on aastaid eest vedanud ka avalikkusele suunatud kokkuvõttevõistluse Tuum korraldamist.