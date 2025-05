Riik külvab Eesti-Vene piirialadele marutaudivaktsiini

Marutaud on ohtlik, surmaga lõppev haigus, mis ohustab nii inimesi kui loomi. PTA loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Ave-Ly Toomvapi sõnul on oluline, et piiriäärsetel aladel elutsevad rebased ja kährikud oleksid haiguse eest vaktsineerimise läbi kaitstud, sellega välditakse haiguse taaslevimist piiri tagant Eestisse ning kaitstakse seeläbi ka koduloomi ja inimest.