Valitsus karmistab karistusõigust merealuse taristu kaitseks

Muudatused on ajendatud viimasel ajal Läänemerel aset leidnud juhtumitest, kus olulist merealust taristut on kahjustatud. «Nende juhtumite kordumist ei saa sallida. Merealused kaablid ja torujuhtmed on meie julgeoleku ja varustuskindluse jaoks kriitilise tähtsusega,» ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).