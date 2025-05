Ühes kelmusjuhtumis helistati 87-aastasele naisele ning väideti, et tema tütar on sattunud liiklusõnnetusse ja saanud viga. Naisele tundus, et temaga rääkis ka tema tütar, kes palus, et naine aitaks teda ravikulude tasumisel. Kannatanu andis enda kodus petturile 49 500 eurot sularahas.