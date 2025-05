Tollest ajast saadik on paljud Niilo-sugused põllumehed Eestis alla andnud, aga tema mitte. Vastupidi. Ta on tegevust kasvatanud ja laiendanud. Tema lautades – ja need pole tavalised, vaid seitsme tärniga nutilaudad – on 250 lüpsilehma ja teist sama palju noorkarja. Kasutusel on 550 hektarit maad, kust tuleb loomadele sööt, ja rajatud meierei, kus oma lehmade piimast, Eesti puhtaimast, tehtud kümneid sorte toodangut läheb üle Eesti kõigisse suurtesse poekettidesse. Tagatipuks annab ta piirkonnas, kus töökohtadega eriti kitsas, tööd ja leiba ligi poolesajale inimesele.