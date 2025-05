Välisministrid otsustasid varilaevastiku tõsiselt käsile võtta

Välisminister Margus Tsahkna sõnas pärast kahepäevaseid arutelusid peetud pressikonverentsil, et ühe teemana arutati ka Läänemeremaade Nõukogu formaadi võimalusi ja tulevikku. Samal teemal koostatud raportit esitlesid Vihulas Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves ja Leedu endine välisminister Gabrielius Landsbergis. Raport on mõeldud soovitusena selle kohta, kuidas riigid võiksid formaati edaspidi rakendada. Kokkuvõtvalt rõhutab see, et nõukogu peaks senisest aktiivsemalt tegelema julgeolekuküsimustega, arvestades, et Venemaa tegevus hõlmab tihti ka neid valdkondi, mis ei kuulu NATO neljanda ja viienda artikli alla – näiteks taristurünnakud ja varilaevastik.