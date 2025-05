«Liitlassuhete loomine on Lääne tugevus. See on meie trumpkaart. Nii nagu Ameerika annab Euroopale jõudu olla globaalne tegija, aitab Euroopa omakorda säilitada Ameerika üleilmset mõjuvõimu. Tugev NATO koos tugeva Euroopaga on usutav, enesekindel ja suudab seeläbi hoida rahu,» rõhutas riigipea.