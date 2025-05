Eesti merevägi, politsei- ja piirivalveamet ja teised riigiametid üritasid 13. mai õhtul Venemaa varilaevastiku laeva Eesti majandusvööndisse meelitada, et seda seal siis kontrollida. «Asi sai avalikuks üldse mitte Eesti ametkondade teavituse kaudu, vaid informatsioon jõudis meieni lõpuks Poola kaudu. Mõned Eesti vabariigi ministridki said sellest olukorrast teada 24 tundi hiljem. Erinevatel andmetel oli asi niimoodi, et oli plaan ka maanduda helikopterilt laevatekile, aga väidetavalt oli siis laev lisanud kiirust ja sellise kiirusega nii riskantset operatsiooni ette võtta ta enam ei saanud. Aga kas see vastab ka sajaprotsendiliselt tõele, seda ma ei oska öelda. Igal juhul on meil tegu üsna riskantse operatsiooniga. Oma asi on see, milliseid sõnumeid igale poole saadab, aga võib-olla see, et me saime ise sellise viivitusega sellest kõigest teada küllaltki hilja, näitab seda et kommunikatsiooniküsimused ei olnud päris korras,» rääkis Hõbemägi.