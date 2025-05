FOTOD JA VIDEO Välisministeeriumi esindaja: meil pole teateid ühestki kopteriõnnetuses ellujäänust

«Veidi pärast poolt ühte täna pärastlõunal said Soome ametivõimud teate õhuõnnetusest Lääne-Soomes, milles osales kaks Tallinnast startinud helikopterit. Me teame, et lennuplaani alusel oli ühe helikopteri pardal kaks ja teise pardal kolm reisijat. Meil ei ole kinnitamata andmetel teateid ühestki ellujäänust,» ütles Särglepp laupäeva õhtul ajakirjanikele.