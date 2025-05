FOTOD Tänavune Aasta Suurpere Romantšuk elab Viljandimaal ja kasvatab nelja last

Tänavuse võitjapere ema Eleri töötab Heimtali Põhikooli raamatukoguhoidjana ja isa Rustam on ettevõtja ning Viljandis tegutseva arvutite ja printerite paranduse juhataja. Peres kasvavad 16-aastane Lisandra, 14-aastane Raian, 9-aastane Renate ja 7-aastane Eleanora.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on tänavune aasta suurpere tegus ja hooliv pere, kelle mõju ulatub kaugemale oma koduuksest. Nad võtavad aktiivselt osa kogukonnaelust, toetavad teisi peresid, panustavad laste ja noorte arengusse ning löövad kaasa algatustes, mis muudavad ühiselu paremaks. Nende eluviisist peegeldub koostegemise tahe, vastutustunne ning siiras soov anda ühiskonnale tagasi. See on pere, kes ei küsi, mida kogukond saab nende heaks teha, vaid mida nemad saavad kogukonna heaks ära teha.