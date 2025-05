Haridustegelaste kriitika sundis ministeeriumi lubama kulude kokkuhoidu

Omavalitsused tegid haridusministeeriumile ettepaneku, et kulude kokkuhoiu nimel, säästmaks nii aega kui sõiduraha, oleks nende haridusspetsialistidel mõistlikum ja kasulikum üritusel, kus on kavas kaks punkti – vaidemenetluse ning koolis ja lasteaias ajaliku toe tagamise tutvustamine –, lüüa kaasa näiteks Teamsi suhtlusplatvormil.

Haridusministeeriumi järelevalve valdkonna õigus- ja personalipoliitika osakonna peaekspert Berit Asuküla vastas omavalitsuste ettepanekule, et «infopäevad on planeeritud toimuma ainult kohapeal ning virtuaalset osalemisvõimalust ei ole sel korral ette nähtud». Ta lisas siiski, et infopäevadel, mis on kooskõlastatud Eesti linnade ja valdade liiduga, ei ole osalemine kohustuslik.