Transpordiamet soovitas Vene mereteid vältida juba kolm aastat tagasi

Truu sõnul on Sillamäe sadamast alates 2022. aastast soovitatud vältida Vene territoriaalvete läbimist, kuna rahumeelne läbisõit ei pruugi olla tagatud. Samas näeb rahvusvaheline mereõigus ette, et rahumeelse läbisõidu korral peab rannikuriik laeva takistamatult oma merealalt läbi laskma. «Kindlasti jälgime olukorda, et mis selle laevaga Venemaa pool toimub ja millal see laev vabastatakse, ta saaks oma sihtkohta liikuda vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele,» lisas Truu.