Afganistanist pärit noormees õppis ära eesti keele ning tunneb end nüüd ehtsa tartlasena

Eesti keele eksam on juba seljataga. See läks tal ka igati edukalt, sest kolm aastat tagasi Afganistanist Tartusse pagenud noormehel on eesti keel vabalt suus. «Kõik ütlesid, et eesti keel on väga raske, aga minu meelest polegi see nii hull,» leidis ta. Tegelikult räägib noormees lisaks eesti keelele veel kuut keelt: emakeelena puštu ja pärsia, suhtlustasandil araabia, türgi, inglise ning saksa keelt. Harukordsest keeleandest hoolimata tõmbab Faizyt aga hoopis inseneeria poole. Seda loodab ta sügisel maaülikoolis õppima asuda.