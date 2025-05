FOTOD Soome teisaldas õnnetuspaigast helikopterite vrakid

Üks helikopteritest on tugevalt deformeerunud ja katusele paiskunud, teine peaaegu täielikult hävinud. Mõlema helikopteri salvestid leiti eile. Politsei teatel leiti allakukkunud kopterid üksteisest umbes saja meetri kaugusel. Soome politsei on rääkinud enamiku pealtnägijatega ning ülekuulamised jätkuvad sel nädalal.

Soome ohutusjuurdluse keskuse kommunikatsioonijuht Tiina Bieber rääkis pühapäeval Postimehele, et ta on ohutuse uuringutega tegelenud aastakümneid ja mul pole sellist juhtumit enne olnud. «Sellele tuginedes on tegemist harva esineva õnnetusega,» lisas Bieber.