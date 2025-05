Eesti valiti UNESCO kultuurikomitee liikmeks

UNESCO 1970. aasta konventsiooni komitee koostab soovitusi ja juhiseid, et kasvatada osalisriikide võimekust võidelda kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubandusega, ning arutab muid kultuuriväärtuste kaitse ja tagastamisega seotud küsimusi. Eestit hakkavad komitees esindama muinsuskaitseameti eksperdid, kunstipärandi nõunik Signe Friedenthal ja arheoloogiliste leidude nõunik Nele Kangert.

«Eesti puutub Euroopa Liidu piiririigina sageli kokku teiste riikide kaudu meie piirile jõudnud kultuuriväärtustega. Seetõttu on kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisse- ja väljaveo takistamist reguleeriv 1970. aasta konventsioon ja selle õiguslik raamistik ning rahvusvaheline koostöövõrgustik meile äärmiselt olulised,» ütles Friedenthal.

«Samuti on Eesti osa globaalsest kunsti- ja antiigiturust veebioksjonite ja müügiplatvormide kaudu. Konventsioon võimaldab tõsta nii müüjate kui ka kollektsionääride teadlikkust ning ennetada kultuuriväärtuste ebaseaduslikku ringlust,» lisas ta.

Eesti jaoks on konventsioon oluline tööriist, mille alusel tagastati näiteks eelmisel aastal Ukrainale Luhamaa piiripunktis kinni peetud arheoloogilised leiud. Kokku 274 eseme hulgas oli antiik- ja keskajast pärit münte ning kuld- ja hõbeesemeid. Pärast esemete kinnipidamist, hindamist ja konserveerimist tehti kindlaks, et tegu on Ukraina territooriumilt ebaseaduslikult välja kaevatud haruldustega.