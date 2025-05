Eesti territoriaalmeres laevaliiklust jälgiv transpordiameti laevaliikluse juhtimise osakond tuvastas pühapäeval, et Venemaa pidas kinni Libeeria lipu all seilava naftatankeri Green Admire, mis kasutas Sillamäe sadamast väljudes kokkulepitud trajektoori läbi Vene mereala. Sillamäe sadamast väljudes liiguvad laevad läbi Vene Föderatsiooni territoriaalmere, kuna see trass on suurte laevade jaoks ohutum, kui sõita Eesti merealas madalike vahelt. Green Admire kuulub Kreeka ettevõttele Aegean Shipping. Sillamäelt lahkudes oli laeva lastiks põlevkiviõli ja sihtkohaks Rotterdam.