GALERII Karis: Eesti ja Botswana koostööst kasvab tugev ja särav side – nagu hoolikalt lihvitud teemant

Eesti ja Botswana suhetest rääkides rõhutas president Karis, et tegemist on ajaloolise riigivisiidiga – esmakordselt külastab kõrgel tasemel Eestit Aafrika riigi riigipea. «See kinnitab tugevalt meie riikide sõprust ja tahet koostööd süvendada. Eesti ja Botswana koostööst kasvab tugev ja särav side – nagu hoolikalt lihvitud teemant,» lausus president Karis. Ta meenutas oma riigivisiiti Botswanasse 2024. aasta märtsis ning kinnitas Botswana on Eestile oluline partner Aafrikas.

Eesti ja Botswana riigipea rääkisid rahu ja julgeoleku tagamisest nii Euroopas kui Aafrikas. «Venemaa sõda Ukraina vastu peegeldab ohtlikku kolonialistlikku mõtteviisi – uskumust, et suurriigid võivad teiste suveräänsuse lihtsalt kustutada,» sõnas president Karis peale kohtumist. «Sellel agressioonisõjal on üleilmsed tagajärjed – toiduhindade tõus, energiavarustuse ohustamine ja ebastabiilsuse süvenemine haavatavates piirkondades,» lisas ta.

Ta märkis, et maailma kriisidega toimetulekuks on vaja tugevat ja hästi toimivat rahvusvahelist koostööd. «Vajame usaldusväärset ÜRO-d, mille Julgeolekunõukogu peegeldaks tänapäeva maailma tegelikkust. Aafrika väärib tugevamat häält ning Peaassambleele tuleb anda sisulisem roll,» ütles riigipea.

Homme toimub visiidi raames Eesti ja Botswana ettevõtjate äriseminar, mille eesmärk on luua uusi kontakte ja edendada koostööd. Karise sõnul on Eesti ja Botswana vahel allkirjastatud topeltmaksustamise vältimise leping oluline edasiminek. «Kui see jõustub, on ettevõtjatel lihtsam investeerida, teha koostööd ja luua püsivaid ärisuhteid,» ütles ta. «Suur potentsiaal on koostööks e-valitsemise, puhta tehnoloogia, haridustehnoloogia ja terviseinnovatsiooni valdkondades. Mitmed Eesti ettevõtted tegutsevad juba Botswanas, panustades näiteks maksuameti e-maksusüsteemi loomisesse ning küberturbe lahenduste arendamisse.»