Kaks aastat tagasi Tallinnas rünnaku ohvriks langenud Soome pastor on saanud Eesti uurijatelt teateid, et tema vigastuste raskus ja püsivus on kinnitatud ja tema ründajat kahtlustatakse ka uutes kuritegudes, kuid teda ei saa üle kuulata, kuna ta viibib Venemaal. «Seega pole edasiminekuks mingit väljavaadet,» nentis pastor Patrick Tiainen.