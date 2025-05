Lepe aitab paremini ennetada haiguspuhanguid ja avastada uusi ohte varakult. Samuti tugevdab see riikide koostööd kriiside ajal. Eesmärk on tagada, et kõik riigid – ka väiksemad ja piiratud võimalustega – pääseksid kiiremini ligi olulistele tervisetoodetele, nagu vaktsiinid, ravimid ja isikukaitsevahendid.