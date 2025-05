VIDEO Reemo Voltri: kolmandik uutest õpetajatest lahkub juba esimesel aastal

See ei ole liidu hinnangul jätkusuutlik. «Oluline on see, et need inimesed viiksid end kvalifikatsioonile vastavaks, saaksid vastava hariduse. Siis nad ei põle läbi ja on ka kauem tööl. Praegu esimese aastaga lahkub kolmandik alustavatest õpetajatest. Ja just seepärast, et neist väga paljud ei vasta kvalifikatsioonile, neil ei ole ettevalmistust.» Mehe sõnul ei aita olukorda ka see, kui ajutise lahendusena võetakse tööle üliõpilasi.

Haridus- ja teadusministeerium (HTM ) tõstis tagasiulatuvalt 1. maist ministeeriumi riigikoolide ja -varade osakonna teenistujate põhipalku. Voltri leiab, et kui ministeerium tõstab oma ametnike palku, ei tohiks jääda ka õpetajad ilma. «Kui juht näeb, et tema töötajad on pühendunud ja teevad väga hästi oma tööd, siis on loogiline, et head tööd tegevatele ministeeriumi ametnikele tehakse palgatõusu. Siis ka on loomulik, et väga head tööd tegevatele õpetajatele tuleb järele tõsta see palk vähemalt sama võrra või rohkemgi, et õpetajate amet saaks rohkem väärtustatud.»

Riigikogu ees toimunud avalikul kõnekoosolekul oli olulisel kohal ka riigi julgeolek. Voltri sõnul ei ole Eesti julgeolek pelgalt relvade küsimus, vaid sõltub ka haridussüsteemi vastupanuvõimest valeinformatsioonile ja äärmuslikele hoiakutele. «Meil on ikkagi infosõda käimas. Selleks, et meie ühiskond saaks aru, milline on valeinfo, millised on väärtõlgendused ja et ei tekiks sellist vastutöötamist meie riigi struktuuridele, on väga oluline hea haridus. Kui meil on relvadega inimesed olemas, aga meil ei ole inimesi, kes nende relvadega oskaks midagi teha – kas on siis relvade ostmisel mõtet?»