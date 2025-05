«Tulin, et toetada õpetajaid, kuna meie hinnangul harimatud inimesed on manipuleeritavad, neid on kerge eksitada, ja nagu me näeme, siis tänapäeval tekib väga palju väärinformatsiooni. Inimesel peavad selleks olema teadmised, mis on õige ja mis on vale,» sõnas Koop.

Tema sõnul on õpetajate roll riigikaitses eelkõige seotud mõtlemisvõime ja teadmiste kujundamisega. «Õpetajate roll riigikaitses on eelkõige see, et inimesed hästi välja õpetada oma peaga mõtlema, omandama vajalik haridus, kutse, teadmised – et nad suudaks oma ülesandeid täita võimalikult hästi.»

Lisaks õpetajatele ootavad nii päästeameti kui ka politsei juhid oma töötajatele palgatõusu. Praegu on päästjate palk 1460 eurot, koos öö- ja puhkusetasuga 1620 eurot.

Koopi sõnul räägib riik suurtest eesmärkidest, ent ei suuda esmavajalike elualade töötajatele väärikat palka tagada. Sellest tekib ühiskonnas aga segadus ja usalduskriis.