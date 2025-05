FOTOD Kristiine kortermaja keldris pandi alus Balti pealinnade tsiviilkaitsevõrgustikule

Päeval toimunud ümarlauas käsitleti kriisideks valmisolekut ja elutähtsate teenuste toimepidevust. «Ukraina sõjakogemus on selgelt näidanud, et kriisides on keskvõimu kõrval kohalike omavalitsuste, eriti suuremate linnade roll määrava tähtsusega, sest enamik hädavajalikke teenuseid tagatakse just kohalikul tasandil. Kohalike teenuste toimepidevusest sõltub kriisiolukorras kogu ühiskonna vastupanuvõime,» selgitas Ossinovski.