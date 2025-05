Eile hommikul käis Iisaku taimlas tihe sebimine, inimesed olid tulnud koju viima praak- ja ülejäänud kuuseistikuid, mida RMK teatel oli mitukümmend tuhat. Huvi oli nii suur, et RMK avaldas keskpäeval teate, et enne teele asumist tuleks RMK töötajaga ühendust võtta garanteerimaks, et taimi ikka veel jätkub.