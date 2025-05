Tallinna Linnatransport hakkab ka tänavavalgustuse eest hoolitsema

«Kinnitan, et hetkekski pole olnud ohtu, et alates 1. augustist Tallinna tänavavalgustus vajalikul ajal ei põle. Meil on käimas riigihange «Tallinna linnavalgustuse ja elektripaigaldiste käiduteenus» ja see hange on riigihangete vaidlustuskomisjonis vaidlustatud. Oleme vaadanud, millised oleksid parimad võimalused selle lepingu uuendamiseks. Laias laastus on kaks võimalust: kas jätkata hankega ja teha kuni vaidlustuse lahendamiseni minihange, et teenus oleks tagatud,» rääkis Pere.