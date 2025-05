VIDEO Füüsikaõpetaja meeleavaldusel: kui midagi ei muutu, siis peabki ära minema

«Tulin siia sellepärast, et õpetajate palgatõusu pole siiamaani tulnud, mis lubati streigi tulemusena. Pole ka kollektiivlepingut ega karjäärimudelit, mis lubati. Riik ei ole oma lubadusi täitnud,» ütles teisipäeval Toompeal õpetajate toetusmeeleavaldusel käinud Laasi.

Kui esmaspäeval teatas haridus- ja teadusministeerium, et tõstis teatud ametnike palku, siis Laasi arvates see õiglane ei ole. «See on nii kurb asi, et haridusministeeriumis tõstetakse palku, meil ei tõsteta. Nad räägivad pidevalt, et raha ei ole. Keskmine palk haridusministeeriumis on 3600. Meie alampalk on 1800. Mis siin mõelda.»

Küsimusele, mis õpetajaid veel tööl hoiab, vastas Laasi, et on jäänud need, kellel on kutsumus. «See ongi vist nii, et jäänud on kutsumusega inimesed. Minule ausalt öeldes oma amet meeldib. Ega ma ka ei tea, kui kaua ma veel õpetaja olen. Võimalik, et peaks ka karjääri muutma,» rääkis Laasi.

«Kui midagi ei muutu, siis peabki ära minema,» tõdes õpetaja, kes füüsikuna leiaks tööd mitmel teisel erialal, kus on ka kõrgem palk.

Mees lisas, et ka noorte õpetajatega on seis halb. «Noored tulevad kooli, nad on üks-kaks aastat ja nad lähevad minema, sest saavad aru, et palga saamiseks peab ropult tööd tegema.»