Vajalikud salvestised

Juhtunu uurimisel küsitles politsei kortermaja elanikke, et saada aimu kannatanu elustiilist ja suhtlusringkonnast. «Päris paljud naabrid mainisid meesterahvast, kelle hüüdnimi oli tatarlane. Oli teada, et see tatarlane viibis koos oma elukaaslasega sageli seal kannatanu korteris, periooditi ka elas seal. Viimastel päevadel ei olnud neid enam seal majas näha,» rääkis Põder.

Seejärel asusid uurijad otsima võimalikke salvestisi, kuid üsna pea selgus, et kortermajal endal turvakaameraid polnud. Põder meenutas, et maja lähedal oli õnneks bussipeatus ning linnaliini bussidel on üldjuhul pardakaamerad küljes. «Kui me võtame nüüd tulekahju puhkemise hetke, vaatame, mis bussid sealt mööda sõitsid, siis võib-olla jäi midagi pardakaamera peale. Meil tegelikult oli päris palju õnne, sest üks hägune kogu sealt kortermaja trepikojast välja tuli,» lisas Põder. Kogutud info põhjal ning erinevaid killukesi omavahel seostades õnnestus uurijatel lõpuks kindlaks teha, et kõnealune tatarlane on just Jevgeni Nurtdinov.

Tatarlase kohta uurides selgus, et tulekahju puhkemise päeval kutsus Nurtdinov endale kiirabi ning ka sealt palusid uurijad välja pardakaamera salvestisi, kust oli näha ka tema riietust. «Hiljem leidsime ka sündmuskoha läheduses ühe kaamera, kust vahetult pärast tulekahju puhkemist kõndis sündmuskoha poolt mööda üks meesterahvas ja tal olid samasugused riided nagu oli Nurtdinovil kiirabi kutse ajal,» lisas Põder.