KUKU Aeglane Eesti: miks valiti aeglasem ohuteavituse süsteem

Luht-Kallas rääkis, et kui Eesti asutused 2018. aastal alles süsteemi valisid, polnud Eesti ohutase sel hetkel piisavaks argumendiks, kiire alarmeeriva ohuteavituse kasutuselevõtuks. «Me otsustasime võtta kasutusele lühisõnumi, mis on efektiivne ja igaühele jõudev,» rääkis ta.

Sellega, et aastaid tagasi tehtud otsus oleks läbi kukkunud, nõunik ei nõustu. «Meil ei ole ohuhinnangut, mis ütleks, et meil on täna kindla peale vaja kohe seda lahendust,» viitas ta teistes riikides kasutatavale cell broadcast süsteemile (CBS), millega saadetakse sõnumeid kõigile piirkonnas olevatele telefonidele.

«Kui meil on ohuhinnang, et meil on vähem kui aasta jooksul reaalselt sõjaline oht, siis me saame väga kiiresti kasutusele võtta cell broadcasti,» kinnitas Luht-Kallas, lisades, et selle süsteemi püsikulud on võrreldes valitud süsteemiga võrreldes siiski kordades-kordades kõrgemad ja teade ei pruugi kõigile kohale jõuda.