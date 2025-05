Telegrami kanalites on hakanud levima postitused kolmandatest riikidest pärit inimestelt, kes tahavad teada, kas on võimalik Euroopa Liitu elama asuda, kui osta elamisluba – väidetavalt kehtiv dokument. Mõnelt huviliselt on Euroopa Liidus elamise luba ära võetud, mõni tahab lihtsalt kiiresti lahkuda – põhjused on erinevad.