Facebooki grupis «Venekeelne Eesti» ilmus postitus kasutajalt nimega Marina Stšastlivaja ehk Õnnelik (tegelik perekonnanimi on Proškina – toim.). Seal on foto dokumendist, mis kinnitab talle määratud 600-eurost trahvi keelatud sümboolika kasutamise eest.

«Inimesed teavad juba aastaid, mis on agressori keelatud sümboolika – need on lipud, Georgi lint, nõukogude lipud, sõjaväevorm,» selgitas 2024. aastal politseikolonelleitnant Jelena Miroštšenko Rus.Postimehele.