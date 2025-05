Lisaeelarve üldmaht on 8,2 miljonit eurot. «See on pigem väike esiteks selle tõttu, et kui varasematel aastatel on tulumaksu tihti laekunud tublisti üle prognoosi, siis sel aastal vastavalt prognoosile. Kuna juba [selle] aasta põhieelarve on väga ambitsioonikas, siis lisaeelarvega hoiame pigem konservatiivsemat joont,» rääkis linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).