Valitsus tahab lasta ettevõtjatel Eestisse rohkem võõrtööjõudu tuua

Olgu nad mähkijad või vaakumimmutajad, mehaanikainsenerid või lõppkontrollijad – paljud neist on välismaalt, sealhulgas kolmandatest riikidest, kelleta juba neljandat kümnendit Eestis tegutseva rahvusvahelise ettevõtte ABB mootorite ja generaatorite tehas ning sagedusmuundurite tehas hakkama ei saa.

«Kindlasti on praegu tööstusettevõtetele vajalik värvata välistööjõudu,» ütleb ABB Balti riikide personalijuht Merilin Ednaševski. Sellepärast, põhjendab ta, et väikse rahvaarvu ja tööjõuturuga Eestis ei leidu sobilike oskustega inimesi, kuna tootmine ja tööstus pole noortele nii ligitõmbavad, nagu IT-valdkonna iduettevõtted või pangad. ABBs töötab inimesi enam kui veerandsajast rahvusest. Välismaalastest on 80 protsenti pärit kolmandatest riikidest.