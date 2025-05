Vesi jäätmereformi teema ümber on sogane, tunnistas Järva valla volikogu esimees ja ühtlasi mittetulundusühingu Eesti Jäätmehoolduskeskus juhatuse etteotsa kuuluv Rait Pihelgas (RE). Tema sõnul seisneb praegune põhiprobleem selles, et jäätmeveoturul puudub konkurents. «Meil on sisuliselt tekkinud ühe ettevõtte poolt monopol (peab silmas aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused – M. M.) ja jäätmeveoturule on üldse keeruline siseneda,» ütles Pihelgas.