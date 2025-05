GALERII Botswana presidendi riigivisiit Eestisse lõppes piduliku tseremooniaga lauluväljakul

President Alar Karis rõhutas riigiõhtusöögil peetud kõnes, et tegemist oli enam kui tavapärase diplomaatilise visiidiga. «See oli midagi enamat kui lihtsalt riigivisiit – see on jätk meie sõprusele ja koostööle,» ütles Eesti riigipea ja tõi esile kahe riigi sarnase väärtuspõhise maailmavaate: «Eestit ja Botswanat võib küll lahutada geograafia, kuid meid ühendab iseseisvuse, aususe ja innovatsiooni jagatud vaim.»

Eesti riigipea sõnul ei pruugi olla juhus, et meie mõlema riigi lippudel on uhkelt samad värvid: sinine, must ja valge. «Need ei peegelda mitte ainult meie ajalugu ja maastikke, vaid ka meie väärtusi – lootust, vastupidavust ja rahu – ning tuletavad meile meelde, et isegi üksteisest kauged rahvad võivad olla tihedalt seotud,» ütles president Karis.