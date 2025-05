ERJK juht Ossinovski hokireklaamist: see oli liiga poliitikukeskne

ERJK otsustas jätkata menetlusega, mis puudutab Ossinovski reklaami, kus ta kutsus inimesi Jäähoki MMi mänge Tondiraba jäähalli vaatama. Ossinovski vastukiri ERJK meelt ei muutnud. «Tallinna linnal ei ole keelatud kuskilt otsast sporti toetada nii, kuidas ta soovib,» rääkis Oviir, kuid lisas, et sellisel puhul on küsimus, kuidas toetamist presenteerida. «See konkreetne meile saadetud reklaam oli ikkagi ühe poliitiku keskne. Seetõttu otsustas komisjon menetlust jätkata.»

Ossinovski sõnutsi on menetlus järjekordne näide sellest, kuidas ERJK triivib järk-järgult absurdi.

«Tean, et mitmed poliitikud pelgavad juba telesaadetes osaleda, kuna seegi võimalus ei ole ju kõigile poliitikutele ühtmoodi kättesaadav ning saates osalemine «on suunatud poliitiku kuvandi toetamisele».»

Ta tõi näitena juhtumeid, kus huvikaitseorganisatsioon soovib tõsta reklaamiga esile mõnda poliitikut, kes on aidanud kaasa organisatsiooni eesmärke edendada vabatahtlikuna või seadusandjana, ent on igaks juhuks sellest loobunud, et mitte tõmmata organisatsioonile ebaseadusliku tegevuse varju.

«Selline poliitikute määrimine ei ole ühiskonna huvides,» rõhutas Ossinovski. «Seejuures jäävad ERJK tähelepanu alt järjepanu välja tegelikud probleemid erakondade rahastamisega, sest komisjon ei ole suutnud seadusandjalt välja nõuda täiendavaid õigusi, et näiteks hinnata Postimehe grupi poolt erakonnale Isamaa antud massiivseid reklaamisoodustusi või Parvel Pruunsilla rahastatud uuringutemasina poolt teatud erakondadele pakutavat hüve,» ütles Ossinovski. Teatavasti on ERJK seoses Urmas Reinsalu juhitava saatega juba alustanud menetlust.

«Räägime miljonitesse ulatuvatest summadest, mis päriselt mõjutavad valimistulemusi. Aga eks hokiplakatiga on lihtsam tegeleda,» lisas ta.