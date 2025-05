Ossinovski ERJK-le: see on täielik jamps, näeme kohtus

ERJK otsustas jätkata menetlusega, mis puudutab Ossinovski reklaami, kus ta kutsus inimesi Jäähoki MMi mänge Tondiraba jäähalli vaatama. Ossinovski vastukiri ERJK meelt ei muutnud. «Tallinna linnal ei ole keelatud kuskilt otsast sporti toetada nii, kuidas ta soovib,» rääkis Oviir, kuid lisas, et sellisel puhul on küsimus, kuidas toetamist presenteerida. «See konkreetne meile saadetud reklaam oli ikkagi ühe poliitiku keskne. Seetõttu otsustas komisjon menetlust jätkata.»

Ossinovski ütles otsust kommenteerides, et läbipaistev poliitika rahastamine on küll oluline väärtus, mille kaitsmisel on ERJK-l kahtlemata tähtis roll, paraku näib, et viimasel ajal on komisjonil raskusi tegelike ja näiliste probleemide eristamisega.