«Politseil on näide eelmisest nädalast, kus linna liikluses jäi silma aeglane juht, kelle taha kogunes pikk autode rivi. Seda märkasid politseinikud ning peatasid aeglase juhi sõiduki. Selgus, et sõitis aeglaselt oma alkoholijoobe tõttu,» ütles Kirss.

Kui juhid sõidavad aeglaselt maanteel ning märkavad, et taha on tekkinud pikk rivi autosid, on liiklusjärelevalvekeskuse juhi sõnul soovituslik korraks sõita maanteelt maha ning lasta pikk rivi mööda. «Sellega väldime olukordi, kus hakatakse tegema ohtlike möödasõite,» ütles Kirss.