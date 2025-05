«Ega ma lase endale siin pähe istuda.» Naisajateenija ohjab õppusel poisse

Vihmane maantee, siis kruusatee, lõpuks keerame kivihoonete vahele. «Masinad tuleb ära peita, kasutada vähe liikumist, valvepostid välja panna ja teha takistusi, et keegi ei saaks lihtsalt sisse tulla. Silmad peavad kogu aeg peal olema,» selgitab tütarlaps. «Postideks on lahingpaarid akende juures, kellel on vaateväli, mida nad peavad jälgima ja kahtluse korral ette kandma,» lisab ta. Õppus Siil 2025 on käimas ja kõik on nagu päris.