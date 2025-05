Linnavolinikud polnud rahul paljude asjadega, mida uus eeskiri sätestab. Kõige rohkem küsimusi tekitas autode, jalgrataste ja muude kergliikurite lubamine kalmistutele, keeld katta hauaplats plaatidega ning tehisvalgusega küünalde kasutamise keelamine. Küsimusi tekitas ka hauaplatside kasutusõiguse muutmine tähtajatuks ning see, kes on seaduse silmis kadunu lähedane. Uue tõlgenduse kohaselt võib see olla ka näiteks naaber või töökaaslane.