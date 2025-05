«Lux Express kasutab piletite müümisel dünaamilist hinnastamist, mis tähendab, et varakult piletit ette osta väiksema täituvusega bussi on soodsam ning hiljem piletihind suureneb. Vaatamata kulude tõusule on meil plaanis piletimüüki jätkata reisijatele harjumuspäraste hinnavahemike piirides,» lausus Roos. Ta lisas, et Lux Express pakub reisijatele taskukohast bussisõitu ka suvehooajal.