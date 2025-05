INIMESTEST AEGAMÖÖDA Vita. Poja surm ja leinamise aastad

Vita on ema. Üks kümnetest tuhandetest emadest, kes Ukrainas venelaste korraldatud tapatalgutes poja või tütre on kaotanud. Kümmekond nendest emadest oli hiljuti Tallinnas. Nad osalesid Krulli kvartalis näituse «Vapruse nägu. Azovstali alistumatud kaitsjad» avamisel. Sadade hukkunud (loe: tapetud) Azovstali kaitsjate fotode seas on ka nende emade poegade fotod. Vaatasin neid emasid näitust avama tulnud inimeste ees seismas ja lasin sisetundel osutada, kelle käest palun võimalust temast ja tema pojast kirjutada. Sisetunne näitas Vita peale.