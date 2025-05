Riigikontroll: haridusliku erivajadusega õpilased ei saa kutsekoolides vajalikku tuge

Riigikontroll tuvastas, et enamik kutsekoole ei tule tugiteenuste ja -meetmete pakkumisega toime ega taga õpilastele seaduses ettenähtud teenuste kättesaadavust. «Kui haridus- ja teadusministeerium seisis noorte koolikohustuse pikendamise eest alates sellest sügisest, et vähendada haridustee katkemist pärast põhikooli, siis peab ministeerium täitma ka talle seadusest tulenevad kohustused väljalangemise vähendamiseks,» sõnas riigikontrolör Janar Holm. «Noorte haridustee jätkamine eeldab seda, et nad saavad vajaduse korral tuge erialaspetsialistidelt.»

Erivajadustega õpilaste osakaal on viimasel viiel aastal pea kahekordistunud, kasvades 7 protsendilt 13 protsendile. Kokku õppis sel perioodil kutsekoolides pea 4600 erivajadusega õpilast, kuid tegelikkuses on tuge vajavaid õpilasi koolide hinnangul kuni kaks korda rohkem, sest nende õpilaste kohta, kes vajavad tugiteenuseid ajutiselt, täpset arvestust ei peeta.

«Sageli heidab ministeerium kohalikele omavalitsustele haridusvaldkonnas ette õigusaktidest tulenevate nõuete täitmatajätmist või ebapiisavat täitmist. Kuivõrd enamik kutsekoole on haridus- ja teadusministeeriumi hallatavad õppeasutused, on just ministeeriumil olemas kõik hoovad, millega tagada, et õpilased saaksid õigusaktidega ette nähtud individuaalsetest vajadustest lähtuvat tuge,» leidis riigikontrolör Janar Holm. «Samas selgus, et auditeeritud perioodil oli vaid ühes kutseõppeasutuses igal aastal tööl nii psühholoog kui ka eri- ja sotsiaalpedagoog. Ent selle kooli pidajaks ei olnud ministeerium, vaid omavalitsus.»