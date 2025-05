FOTOD Riigireetmise süüdistusega Aivo Petersoni kohtuprotsess jätkub kaitsjate kõnedega

Süüdistus riigireetmises

Riigiprokuratuur süüdistab Eesti kodanikke Petersoni ja Rootsit riigireetmises ning Andronovit Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Süüdistuse kohaselt abistasid Eesti kodanikud Aivo Peterson ja Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaalt saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Süüdistuse järgi osalesid süüdistatavad teadlikus mõjutustegevuses, mille eesmärk oli luua Eestis Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika narratiive ja propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse kohaselt luua Venemaale võimalus ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada välispoliitikat.

Riigiprokurör Olev-Aas ütles mullu veebruaris Harju maakohtus alanud kohtuprotsessil süüdistuskõnes, et Peterson tegeles liikumise Koos tegevuste kõrval tsiviilkaitseüksuse loomisega, kuhu ta otsis Eesti riigi suhtes umbusklikke ja relvaluba omavaid isikuid. Olev-Aasa sõnul oli Petersoni eesmärk luua samasugune üksus, nagu tegutses ka Ukrainas Donbassis, mis näiliselt on loodud justkui humanitaareesmärkidel, kuid tegelikult tegeleks Venemaa huvides.

Prokuratuur süüdistab Venemaa kodanikku Andronovit selles, et ta aitas korraldada Petersoni sõitu Venemaa okupeeritud Ukraina aladele. Samuti organiseeris Andronov süüdistuse järgi Petersoni esinemisi Vene telesaadetes, et viimane esitleks seal Venemaale soodsaid seisukohti.

Rootsit süüdistab prokuratuur selles, et juulis 2022 liikumisega Koos ühinenud Rootsi lõi sama aasta septembris Venemaal suhte eriteenistuste agentide Ruslan Krõlovi ja Vladimir Mihhailoviga. Süüdistuse järgi leppisid Peterson ja Rootsi kokku, et hakkavad koos Krõlovi ja Mihhailoviga tegema Eesti-vastast mõjutustegevust. Rootsi roll oli Petersoni ja Vene agentide suhtluse vahendamine. Olev-Aasa sõnul palus Rootsi Krõlovilt liikumise Koos rahastamist, et tagada ühendusele hea tulemus 2023. aasta märtsis toimunud riigikogu valimistel.

Riigireetmise eest võib süüdimõistva otsuse puhul oodata kuni eluaegne vangistus.