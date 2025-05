FOTOD Riigireetmise süüdistusega Aivo Petersoni kohtuprotsess jätkus kaitsjate kõnedega

«Süüdistusaktis on üldsõnaliselt kirjeldatud Vene Föderatsiooni mõjutustegevust ja hübriidsõja tegevust. Kuid mis on Andronovi süü, jääb arusaamatuks. Kaitsja arvates on süüdistusaktis tõendeid, mis on asjakohatud. Süüdistusakti iseloomustab see, et prokurör võtab kontekstist välja mõne fakti, annab sellele subjektiivse hinnangu ja lõppresultaat on Venemaa mõjutustegevus,» rääkis kaitsja.