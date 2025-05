Õiguskantsler: valimisjaoskondade arvu vähendamine ei pärsi tallinlaste hääletamisvõimalusi

Keskerakondlane Anastassija Kovalenko-Kõlvart palus õiguskantsler Ülle Madisel hinnata Tallinna linnavalitsuse otsust, millega moodustati Tallinna linna territooriumil sügisesteks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 44 valimisjaoskonda. Kuna 2021. aasta kohalikel valimistel oli Tallinnas 96 valimisjaoskonda, soovis Kovalenko-Kõlvart teada, kas valimisjaoskondade arvu vähendamine võib kahandada valijate füüsilist ligipääsu jaoskondadele ja pärssida nende võimalust valimistel osaleda.

Õiguskantsler märkis oma vastuses, et valimisjaoskondade arvu on viimasel kümnendil vähendatud enamikus valdades ja linnades. «Jaoskondade võrgustiku kokkutõmbamise peamine põhjus on väljaspool elukohta eelhääletamise päevadel hääletanute hulga kasv. Iga valimisjaoskonna nõuetekohane töös hoidmine tekitab kohaliku omavalitsuse eelarvele kulu.»

Madise tõi välja, et praegu on hääletajal võimalik valida erinevate hääletamisaegade ja -viiside vahel. Ta lisas, et nii näiteks on tervisemure korral on võimalik tellida hääletamiskast ka koju, samuti on oluliselt laienenud väljaspool elukohajärgset jaoskonda eelhääletamise võimalused.

«​Eelöeldu tähendab, et valimisjaoskondade arvu ja asukoha olulisus on kahanenud – valijal on võimalik valida talle sobiv hääletamisviis ja -aeg, sh täita pabersedel mõnes jaoskonnas, mis jääb tema töökoha, kooli, kaupluse jne lähedusse.»