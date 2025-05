Avan külmkapiukse, kuid seekord mitte selleks, et süüa. Külmiku ukse sees, just Põltsamaa sinepi kõrval seisab sinakas pappkarbike, milles on plastmassist pliiatssüstal – oo, Ozempic! Teen karbi lahti, tõmban süstlalt korgi, kruvin ühekordse nõela oma kohale ja krutin pritsi sõrmede vahel, kuni milligramm läbipaistvat vedelikku on manustamiseks stardijoonel. Nüüd tuleb kõhupekk näppude vahele haarata ja nõel sisse lüüa, mis pole üldsegi valus – sääsehammustus on palju ebameeldivam.