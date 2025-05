Euroopa Liidu piiriagentuur toob juhtimiskeskuse Narva

Üks selline juhtimiskeskus tuleb ka Põhjamaadesse, Baltimaadesse, Poolasse ja Slovakkiasse ehk nn idapiirile. «Selle asukoht võiks olla Eesti ja valitsus on väljendanud selget ootust, et see võiks olla Narva,» ütles Särekanno.

«Narva on ka koht, millel on tähendus geopoliitilises kontekstis ja ma arvan, et kui Frontexi idapiiri juhtimiskeskus asuks Narvas, oleks ka sümboolselt oluline ja kindlasti tõstaks meie nähtavust ja näitaks, et Eesti välispiir on ka Euroopa välispiir,» lisas ta.