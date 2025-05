Keskerakond töötleb venelasi valedega ja süstib usaldamatust nii, et eestlased ei näeks

Oluline väljund oli ka Pervõi Baltiiski Kanal. Keskerakonna juhitud Tallinna linnavalitsus ostis eetriaega linna raha eest, luues platvormi, kus domineerisid erakonna esindajad. Nüüd on need kanalid kadunud.

Asemele tuli sotsiaalmeedia, mille kaudu käib nüüd suurem osa erakonna kommunikatsioonist. Näib, et see on suunatud ennekõike venekeelsele publikule.