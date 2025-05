Praegu Eesti kaitseväe kontingendiga rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve Iraagis oma viiendal missioonil viibiv nooremveebel Albert Palm (36) on teinud elus põnevaid karjääripöördeid, kuid ikka naasnud kaitseväkke.

Kauaaegne Scoutspataljoni võitleja, kelle teenistuskoht asub praegu Vahipataljonis, on varem töötanud ka kokana ja laevakaitsjana ning tegutsenud kinnisvara alal, kuni jõudis lõplikult tõdemuseni, et tema õige koht on kaitseväes.